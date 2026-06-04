Sindiran Menohok Noel ke Tersangka Korupsi MBG Dadan Cs: Memprihatinkan!

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, menanggapi kasus dugaan korupsi tata kelola MBG yang menjerat Dadan Hindayana dan dua tersangka lainnya.

Diketahui, ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kepala BGN Dadan Hindayana, serta dua mantan wakilnya, Sony Sonjaya dan Lodewyk Pusung.

"Ya ini juga memprihatinkan,” ujar Noel Ebenezer usai sidang vonis di PN Tipikor, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Noel menilai, perkara itu telah menciderai kerja Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia enggan berkomentar lebih jauh terkait perkara tersebut.

“Pak Prabowo luar biasa bekerja untuk bangsa ini dan rakyat ini, ya tercederai dengan... ya mungkin, saya tidak mau memberi sebuah kesimpulan ya, karena ini kan masih dalam proses hukum. Saya tidak berani terlalu masuk ke sana,” ucapnya.

“Tapi yang pasti, ya kita pejabat ini kadang-kadang lengah dengan hal-hal yang seperti itu,” tutup Noel.

Sebelumnya, eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker), Immanuel Ebenezer alias Noel, divonis 4,5 tahun penjara dalam kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).