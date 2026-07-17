Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Pengadaan Motor Listrik Belum Jadi Aset Meski Pembayaran Sudah Lunas, Ini Penjelasan BGN

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |19:05 WIB
Pengadaan Motor Listrik Belum Jadi Aset Meski Pembayaran Sudah Lunas, Ini Penjelasan BGN
Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari memeberi keterangan pada rapat dengan Komisi IX DPR RI.
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Negara (BGN) belum bisa menjadikan pengadaan motor listrik yang telah dilakukan sebagai aset lantaran masih ada proses hukum yang berjalan di Kejaksaan Agung (Kejagung). Hal itu disampaikan oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, dalam rapat bersama Komisi IX DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (17/7/2026).

Dia mengatakan bahwa BGN tahun ini akan kembali melanjutkan pembayaran untuk pengadaan yang dilakukan di era kepemimpinan Dadan Hindayana, yang sekarang berstatus tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola program MBG.

"Uang muka belanja, ini ada pertanyaan kenapa ada uang muka besar sekali di tahun 2025. Itu adalah uang muka pembayaran motor listrik yang kemudian jadi ramai itu. Jadi uang mukanya dibayar tahun 2025, pembayaran terakhirnya di tahun 2026 sebesar Rp243,9 miliar," kata Arumsari saat memberikan keterangan dalam rapat, Jumat.

Dia menyebut transaksi ini masuk ke dalam kategori subsequent event atau kejadian setelah tahun buku ditutup. Meskipun pembayaran telah dilunasi pada tahun 2026, ia menjelaskan bahwa aset berupa motor listrik tersebut hingga saat ini belum bisa dimasukkan ke dalam daftar aset peralatan dan mesin definitif.

"Untuk tahun 2026 ini sudah dilunasi, tetapi belum dicatat sebagai aset peralatan dan mesin definitif. Karena apa? Karena masih dalam proses penyidikan oleh Kejaksaan," ujarnya.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/337/3230712//bgn-csvy_large.jpg
Nanik S Deyang Tak Hadiri Rapat Laporan Keuangan BGN di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/14/337/3230117//bgn-gjsI_large.jpg
LPSK Tolak JC Sony Sonjaya, Kejagung Pastikan Penyidikan Terus Berlanjut
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228652//kpk-5U6f_large.jpg
Audiensi dengan Pimpinan BGN, KPK: Bahas Pencegahan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/02/337/3227796//korupsi_bgn-g53r_large.jpg
Breaking News! Polisi Aktif Petinggi BGN Ditetapkan Tersangka Korupsi Ompreng MBG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/24/337/3226275//korupsi-V1sS_large.jpg
Lewat TPPU, Kejagung Bisa Bidik Pelaku Lain di Kasus BGN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/19/320/3225402//mbg-ZuHg_large.png
6 Fakta MBG Dihentikan Selama Libur Sekolah, Hemat Anggaran Rp3 Triliun hingga Diprotes Pengusaha
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement