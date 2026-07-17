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Mahasiswa Demo di Monas Hari Ini, 4.132 Aparat Gabungan Dikerahkan

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 17 Juli 2026 |09:44 WIB
Mahasiswa Demo di Monas Hari Ini, 4.132 Aparat Gabungan Dikerahkan
Demo mahasiswa (Foto: Ilustrasi/Ist)
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JAKARTA - Sebanyak 4.132 aparat gabungan dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang akan dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat di Monas, Jakarta Pusat, hari ini.

“Sebanyak 4.132 personel gabungan Polda, Polres, dan Polsek jajaran dikerahkan mengawal aksi unjuk rasa hari ini,” kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat Iptu Erlyn Sumantri, Jumat (17/7/2026).

Erlyn menjelaskan, Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat merupakan gabungan BEM UNJ, BEM Universitas Trilogi, BEM Institut STIAMI, dan BEM Universitas Paramadina. Selain itu, Koalisi Aktivis Banten Bangkit juga akan menggelar demonstrasi.

Dia menerangkan, personel gabungan kepolisian dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, dan Polsek jajaran disiagakan untuk melakukan pengamanan demonstrasi. Demonstrasi rencananya digelar pukul 13.00 WIB.

“Unras Aliansi Majelis Perjuangan Rakyat (gabungan BEM UNJ, BEM Univ Trilogi, BEM Institut STIAMI, dan BEM Univ Paramadina),” ujar dia.

Sementara itu, rekayasa lalu lintas (lalin) di titik demonstrasi akan dilakukan secara situasional dengan mempertimbangkan jumlah massa di lapangan. Ia mengimbau masyarakat untuk mencari jalur alternatif.

Pihaknya juga mengimbau kepada seluruh massa aksi agar dapat menyampaikan aspirasinya dengan tertib serta menghormati masyarakat umum lainnya. “Masyarakat diimbau untuk mencari jalur alternatif agar terhindar dari kemacetan,” ujarnya.

(Arief Setyadi )

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Topik Artikel :
polri Demonstrasi Demo Mahasiswa
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