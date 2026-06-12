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Demo Mahasiswa, Kendaraan Taktis dan Personel TNI-Brimob Disiagakan di Monas

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 12 Juni 2026 |11:24 WIB
Demo Mahasiswa, Kendaraan Taktis dan Personel TNI-Brimob Disiagakan di Monas
Personel TNI-Brimob Disiagakan di Monas amankan Demo Mahasiswa (foto: Okezone)
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JAKARTA - Sejumlah personel TNI dan kendaraan taktis pendukung pengamanan terpantau disiagakan di kawasan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, menjelang aksi demonstrasi yang dijadwalkan berlangsung di kawasan Bundaran HI, Jumat (12/6/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi sekitar pukul 11.00 WIB, aktivitas wisatawan di kawasan Monas masih berlangsung normal. Pengunjung terlihat tetap beraktivitas seperti biasa di area wisata tersebut.

Sejumlah anggota TNI tampak berada di kawasan Monas untuk bersiaga mengantisipasi agenda penyampaian pendapat yang akan digelar di pusat ibu kota.

Di sisi timur Monas, terlihat belasan mobil pemadam kebakaran milik TNI AD telah disiapkan. Selain itu, sejumlah kendaraan produksi Pindad juga terparkir di lokasi tersebut.

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