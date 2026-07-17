Demo Mahasiswa di Medan Merdeka Selatan, Arus Lalu Lintas Dialihkan

JAKARTA - Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Selatan, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (17/7/2026). Imbas aksi tersebut, kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas dengan mengalihkan arus kendaraan di sejumlah titik.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kepolisian menutup Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Patung Kuda menuju Stasiun Gambir. Penutupan dilakukan untuk mencegah massa aksi bergerak ke kawasan Patung Kuda yang merupakan salah satu titik sentral arus lalu lintas di Jakarta.

Kendaraan dari arah Jalan Medan Merdeka Barat dialihkan untuk melaju lurus ke Jalan MH Thamrin dan tidak dapat melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan. Sebaliknya, kendaraan dari arah Jalan MH Thamrin diarahkan lurus ke Jalan Medan Merdeka Barat dan juga tidak dapat melintasi Jalan Medan Merdeka Selatan.

Sementara itu, kendaraan dari Jalan Budi Kemuliaan diarahkan berbelok ke Jalan Medan Merdeka Barat atau Jalan MH Thamrin dan tidak diperbolehkan melaju lurus ke Jalan Medan Merdeka Selatan.