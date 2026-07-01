Demo di Mabes Polri, Mahasiswa BEM UI Diadang hingga Saling Dorong

JAKARTA - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) diadang aparat kepolisian saat hendak menggelar aksi di depan Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (1/7/2026).

Pantauan di lokasi sekitar pukul 15.43 WIB, massa aksi yang datang membawa keranda jenazah dan karangan bunga berupaya mendekati kawasan Mabes Polri dari Jalan Trunojoyo. Namun, aparat kepolisian meminta mereka menggelar demonstrasi di luar area depan markas kepolisian tersebut.

Sejumlah mahasiswa mempertanyakan alasan polisi menghalangi aksi mereka. Sebab, mahasiswa tidak puas dengan penjelasan yang diberikan, yang hanya menyebut tindakan tersebut merupakan arahan pimpinan, massa kemudian berupaya menerobos barikade polisi.

Namun, upaya itu berhasil digagalkan petugas sehingga terjadi aksi saling dorong dan adu argumen antara mahasiswa dan aparat. Keranda yang dibawa peserta aksi bahkan sempat terjatuh di tengah kericuhan tersebut.

Situasi yang sempat memanas kemudian mereda hingga akhirnya massa menggelar aksi di Jalan Trunojoyo, tepatnya di depan Halte ASEAN. Para peserta aksi kemudian menyampaikan orasi secara bergantian.

Dalam aksinya, Aliansi BEM UI membawa keranda serta karangan bunga bertuliskan "Turut Berduka Cita atas Matinya Reformasi Polri". Simbol tersebut disebut sebagai bentuk kritik terhadap kondisi reformasi kepolisian.

Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI, Hafidz Hernanda, mengatakan pihaknya merasa perlu menyuarakan kritik karena menilai demokrasi Indonesia sedang menghadapi berbagai tantangan.