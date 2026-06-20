Dialog dengan Mahasiswa di Tengah Demonstrasi, Dasco Tunjukkan Kepemimpinan Responsif

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung merespons aksi yang digelar sejumlah elemen mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR Jakarta pada Jumat, 19 Juni 2026. Dasco dan pimpinan DPR lain menerima, mendengar, hingga merespons langsung tuntutan para mahasiswa yang demo kemarin.

Ruang dialog yang dibuka Dasco serta pimpinan DPR dengan para mahasiswa menuai apresiasi, salah satunya dari Ketua Umum KBPP Polri Periode 2026–2031, AH Bimo Suryono. Menurut Bimo, langkah Dasco merespons dan berdialog dengan perwakilan mahasiswa sangat penting dalam menjaga stabilitas nasional.

"Langkah yang dilakukan Bapak Dr. H. Sufmi Dasco Ahmad, S.H., M.H. menunjukkan kepemimpinan yang responsif dan mengedepankan kepentingan bangsa. Komunikasi yang dibangun dengan pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan merupakan bagian dari ikhtiar menjaga stabilitas nasional," kata Bimo melalui keterangan resminya, Sabtu (20/6/2026).

Bimo menilai, Indonesia saat ini butuh pemimpin yang mampu membangun komunikasi, koordinasi, dan memberikan solusi di tengah dinamika ekonomi global serta meningkatnya berbagai aspirasi masyarakat dalam menjaga stabilitas nasional.

Sebab, kata dia, konsolidasi yang dilakukan bersama pemerintah terhadap berbagai isu strategis, termasuk sektor pertambangan, kebijakan fiskal, dan penguatan sektor keuangan nasional, merupakan langkah yang tepat untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus memberikan kepastian hukum dan kepastian usaha.