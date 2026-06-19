Dari Tugu 12 Mei Reformasi, Massa Mahasiswa Trisakti Bergerak Menuju Gedung DPR

JAKARTA - Ratusan mahasiswa dari Universitas Trisakti sudah berkumpul di Tugu 12 Mei Reformasi. Mereka akan melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Berdasarkan pantauan di lokasi, mereka sudah berkumpul sekitar pukul 14.30 WIB. Mahasiswa terlihat kompak mengenakan almamater berwarna biru.

Ada yang menggunakan sepeda motor, lainnya tampak naik bus hingga mobil angkutan umum. Mobil komando dari Trisakti juga sudah bersiap tepat di depan Tugu 12 Mei Reformasi.

Selain mahasiswa Trisakti, elemen mahasiswa dari Universitas Esa Unggul juga ikut bergabung bersama Trisakti. Selain itu, ada juga Universitas Dian Nusantara.

Satu unit mobil ambulans milik Fakultas Kedokteran juga ikut dalam rombongan demo mahasiswa ini. Menariknya, aksi mahasiswa ini terlihat mendapatkan dukungan dari sejumlah masyarakat, baik pengemudi ojek online (ojol) maupun masyarakat yang berada di halte Transjakarta.

Mereka terlihat mengabadikan momen ratusan mahasiswa yang memadati kawasan Grogol ini. Bahkan, terlihat ada masyarakat yang memberikan semangat terhadap aksi mahasiswa. Hingga saat ini, ratusan mahasiswa dari gabungan tiga universitas ini sudah berjalan menuju Gedung DPR RI.

(Arief Setyadi )

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