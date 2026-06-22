Demo di DPR Selesai, Pasukan Oranye Beraksi Bersihkan Sampah

JAKARTA - Demonstrasi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) selesai, Senin (22/6/2026). Seiring demonstran membubarkan diri, pasukan oranye mulai beraksi membersihkan area sekitar lokasi demonstrasi.

Pantauan Okezone di lokasi, massa demonstran berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). Mereka membawa berbagai tuntutan dalam demonstrasi tersebut.

Massa sudah berada di lokasi sejak sore hari, tetapi mereka membubarkan diri sesuai aturan waktu demonstrasi. Aturan penyampaian pendapat di tempat terbuka diketahui berakhir pada pukul 18.00 WIB.

Para demonstran membubarkan diri dengan tertib. Ada yang berjalan kaki untuk pulang, sementara beberapa rombongan lainnya dijemput menggunakan bus.

Situasi saat demonstrasi berakhir tampak kondusif. Hanya ada beberapa demonstran yang masih terlihat duduk menunggu jemputan atau berswafoto.