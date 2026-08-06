Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Tragis! Dokter Alex Tewas Mengenaskan di Samping RSUD Siak Akibat Suntikan Rocuronium

Tim iNews Media Group , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |03:00 WIB
Tragis! Dokter Alex Tewas Mengenaskan di Samping RSUD Siak Akibat Suntikan Rocuronium
TKP Ditemukan Jasad Dokter Alex/IMG
A
A
A

SIAK – Polisi berhasil menyimpulkan kematian Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi, Alex Cristo Loris, yang tewas di semak belukar di samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Dokter Alex tewas akibat bunuh diri.

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah hampir tiga pekan penyelidikan dan dipastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana pembunuhan.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan, penyidik merampungkan penyelidikan dengan melibatkan tim autopsi, laboratorium forensik, digital forensik dan psikologi forensik.

"Polisi juga memeriksa 14 saksi yang terdiri atas keluarga, rekan kerja, serta saksi lain yang mengetahui aktivitas korban sebelum ditemukan tewas," ujar AKBP Sepuh Ade Irsyam, dikutip, Rabu (5/8/2026).

Hasil autopsi menemukan bekas suntikan pada lengan kiri korban. Pemeriksaan toksikologi mengungkap adanya kandungan rocuronium di dalam tubuh korban yang menyebabkan kelumpuhan otot pernapasan hingga mengakibatkan asfiksia atau mati lemas.

"Di mana dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan meninggal dunianya Dokter Alex Cristo Loris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban yang disebabkan oleh perbuatan Dokter Alex Cristo Loris,"ungkapnya.

Penyidik juga menemukan bercak darah pada barang bukti yang identik dengan DNA korban. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan tas berisi perlengkapan medis dan sejumlah obat anestesi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/31/482/3233364//kemenkes-2HBw_large.jpg
Kasus Dokter Meninggal, Kemenkes Evaluasi Total Program Internsip
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/337/3233093//inspektur_investigasi_kemenkes_ri_hendra_teja-84SI_large.JPG
Investigasi Kemenkes: Dokter Muda yang Lompat di Apartemen Kalibata Punya Masalah Kesehatan Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/337/3232637//viral-JYz5_large.jpg
Kemenkes Investigasi Kematian Tragis Dokter Muda Siti Zahra di Apartemen Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232629//viral-0XI3_large.jpg
Apa Motif Dokter Muda Wanita Lompat dari Lantai 18 Apartemen Kalibata?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232566//dokter_bunuh_diri-XcBr_large.jpg
Kronologi Dokter Muda Tewas Diduga Lompat dari Lantai 18 Apartemen Kalibata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232547//viral-PX5F_large.jpg
Dokter Muda Wanita Tewas Jatuh dari Lantai 18 Apartemen Kalibata
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement