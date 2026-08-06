Tragis! Dokter Alex Tewas Mengenaskan di Samping RSUD Siak Akibat Suntikan Rocuronium

SIAK – Polisi berhasil menyimpulkan kematian Dokter Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Anestesi, Alex Cristo Loris, yang tewas di semak belukar di samping pagar RSUD Tengku Rafian Siak. Dokter Alex tewas akibat bunuh diri.

Kesimpulan tersebut diperoleh setelah hampir tiga pekan penyelidikan dan dipastikan tidak ditemukan unsur tindak pidana pembunuhan.

Kapolres Siak AKBP Sepuh Ade Irsyam Siregar mengatakan, penyidik merampungkan penyelidikan dengan melibatkan tim autopsi, laboratorium forensik, digital forensik dan psikologi forensik.

"Polisi juga memeriksa 14 saksi yang terdiri atas keluarga, rekan kerja, serta saksi lain yang mengetahui aktivitas korban sebelum ditemukan tewas," ujar AKBP Sepuh Ade Irsyam, dikutip, Rabu (5/8/2026).

Hasil autopsi menemukan bekas suntikan pada lengan kiri korban. Pemeriksaan toksikologi mengungkap adanya kandungan rocuronium di dalam tubuh korban yang menyebabkan kelumpuhan otot pernapasan hingga mengakibatkan asfiksia atau mati lemas.

"Di mana dari hasil pemeriksaan tersebut dapat disimpulkan bahwa telah ditemukan meninggal dunianya Dokter Alex Cristo Loris disebabkan oleh ditemukannya zat yang mematikan di dalam tubuh korban yang disebabkan oleh perbuatan Dokter Alex Cristo Loris,"ungkapnya.

Penyidik juga menemukan bercak darah pada barang bukti yang identik dengan DNA korban. Di lokasi kejadian, polisi mengamankan tas berisi perlengkapan medis dan sejumlah obat anestesi.