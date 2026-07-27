Kronologi Dokter Muda Tewas Diduga Lompat dari Lantai 18 Apartemen Kalibata

JAKARTA - Pihak kepolisian mengungkap kronologi awal peristiwa tewasnya seorang dokter muda berinisial SZM (24), yang diduga melompat dari lantai 18 sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan, pada Minggu 26 Juli 2026.

Kapolsek Pancoran, Kompol Mansur mengatakan, sebelum kejadian korban berada di unit apartemen bersama ibunya. Saat itu, sang ibu mengajak korban pergi ke pusat perbelanjaan. Namun, korban menolak ajakan tersebut dan memilih tetap berada di kamar seorang diri.

"Betul ada yang loncat dari lantai 18 kemarin, inisial korban SZM, masih muda, gelarnya banyak, iya (salah satunya) Dokter," kata Mansur saat dikonfirmasi, Senin (27/7/2026).

Setelah ibunya turun menuju mal, korban berada sendirian di dalam unit apartemen yang berada di lantai 18. Tak lama kemudian, petugas keamanan apartemen mendengar suara benturan keras dari area sekitar bangunan.

"Lagi sendiri, ibunya lagi turun ke mall, dia tinggal bersama kedua orang tuanya di lantai 18. Ditemukan oleh sekuriti karena mendengar ada seperti benda jatuh keras kan," ujarnya.