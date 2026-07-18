Kronologi Penemuan Pria Tewas Akibat Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi Telusuri CCTV

JAKARTA - Polisi mengungkap kronologi penemuan pria berinisial WH (47) yang ditemukan meninggal dunia akibat luka tembak di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, Rabu (15/7/2026). Hingga kini, penyidik masih mendalami rangkaian peristiwa dan motif di balik insiden tersebut.

Kasie Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi mengatakan, peristiwa itu diketahui sekitar pukul 19.30 WIB.

"Kejadian ini terjadi pada hari Rabu, 15 Juli 2026, pukul 19.30 WIB," ujar Joko dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).

Menurut Joko, sebelum korban ditemukan, istri WH sempat menerima pesan WhatsApp yang berisi permintaan maaf. Merasa curiga, sang istri kemudian meminta sopir untuk mengecek keberadaan korban di hotel.

Sopir bersama petugas hotel kemudian memeriksa kamar korban dan menemukan WH dalam keadaan meninggal dunia di area balkon kamar hotel dengan luka tembak.