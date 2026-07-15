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Geger! Penghuni Kos di Mampang Ditemukan Tewas usai Warga Cium Bau Tak Sedap

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |11:54 WIB
Geger! Penghuni Kos di Mampang Ditemukan Tewas usai Warga Cium Bau Tak Sedap
Penemuan mayat (foto: freepik)
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JAKARTA - Seorang penghuni rumah kos berinisial M ditemukan tewas di dalam kamar kosnya di kawasan Pela Mampang, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan. Korban ditemukan setelah warga mencium bau tidak sedap yang berasal dari dalam kamar.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi mengatakan, jasad korban ditemukan pada Selasa 14 Juli 2026. Polisi menerima laporan dari warga yang mencurigai adanya penghuni kos yang meninggal dunia.

"Benar, sebelumnya Polsek Mampang Prapatan menerima telepon dari masyarakat terkait dugaan orang meninggal dunia. Kemudian petugas mendatangi tempat kejadian perkara," kata Joko kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Sesampainya di lokasi, petugas bersama warga membuka paksa pintu kamar setelah mencium bau tidak sedap yang diduga berasal dari dalam.

"Di TKP memang tercium bau tidak sedap," ujarnya.

Setelah pintu berhasil dibuka, korban ditemukan dalam kondisi telah meninggal dunia. Polisi menyebut korban diketahui tinggal seorang diri di rumah kos tersebut.

 

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