Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pekerja Gudang Tewas Terjepit Lift Barang di Ruko Roxy Mas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |10:37 WIB
Pekerja Gudang Tewas Terjepit Lift Barang di Ruko Roxy Mas
Pekerja Gudang Tewas Terjepit Lift (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Seorang pria berinisial IYPS (41) tewas usai diduga terjepit lift barang saat bekerja di sebuah kantor di Blok D5/25 Ruko Roxy Mas, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin 6 Juli 2026, sekitar pukul 15.49 WIB.

"Benar terdapat mayat laki-laki yang meninggal diduga karena kecelakaan kerja terjepit lift barang," kata Erlyn kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Erlyn menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat korban bekerja di bagian gudang Kantor PT Dinamika Harmoni Jaya, Blok D5/25 Ruko Roxy Mas, sekitar pukul 14.50 WIB.

"Saat itu korban bersama saksi bekerja memindahkan barang dari lantai 4 ke lantai 1," ujarnya.

Korban kemudian membawa sebuah speaker dari lantai 4 menuju lantai 3 melalui tangga karena lift barang hanya menjangkau hingga lantai 3. Saat saksi masih berada di lantai 4, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari bawah.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/338/3227198//bekasi-eys6_large.jpg
Ini Pengakuan Sopir Truk yang Tabrak Sejumlah Pengendara di Bekasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/338/3227149//keluarga_korban-bRFC_large.jpg
Isak Tangis Keluarga Korban Kecelakaan Bekasi: Saya Enggak Kuat Anaknya Masih Kecil 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/29/338/3227140//kecelakaan_lalu_lintas-7Ss1_large.jpg
Kecelakaan Truk di Bekasi, Polisi Periksa Saksi dan Kamera CCTV 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/25/338/3226468//halte_tebet_eco_park_ditabrak_truk-74JE_large.jpeg
Halte Tebet Eco Park Porak-Poranda Ditabrak Truk, Sopir Tancap Gas Kabur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/20/338/3225541//penemuan_mayat-e5zX_large.jpg
Dua Jasad Pria Ditemukan di Saluran Air Bekasi, Polisi Tangkap Empat Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/17/338/3225040//mayat-C1Ne_large.jpg
Mayat Pria Membusuk Ditemukan di Kontrakan Dekat Terminal Pinang Ranti
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement