Pekerja Gudang Tewas Terjepit Lift Barang di Ruko Roxy Mas

JAKARTA - Seorang pria berinisial IYPS (41) tewas usai diduga terjepit lift barang saat bekerja di sebuah kantor di Blok D5/25 Ruko Roxy Mas, Kelurahan Cideng, Jakarta Pusat.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Erlyn Sumantri, mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Senin 6 Juli 2026, sekitar pukul 15.49 WIB.

"Benar terdapat mayat laki-laki yang meninggal diduga karena kecelakaan kerja terjepit lift barang," kata Erlyn kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Erlyn menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, kejadian bermula saat korban bekerja di bagian gudang Kantor PT Dinamika Harmoni Jaya, Blok D5/25 Ruko Roxy Mas, sekitar pukul 14.50 WIB.

"Saat itu korban bersama saksi bekerja memindahkan barang dari lantai 4 ke lantai 1," ujarnya.

Korban kemudian membawa sebuah speaker dari lantai 4 menuju lantai 3 melalui tangga karena lift barang hanya menjangkau hingga lantai 3. Saat saksi masih berada di lantai 4, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari bawah.