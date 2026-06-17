Mayat Pria Membusuk Ditemukan di Kontrakan Dekat Terminal Pinang Ranti

JAKARTA - Warga digegerkan dengan penemuan jasad seorang pria, dalam kondisi membusuk di sebuah kontrakan dekat Terminal Pinang Ranti, Makasar, Jakarta Timur, Rabu (17/6/2026).

Peristiwa tersebut viral di media sosial setelah diunggah akun Instagram @info_pinang_ranti yang memperlihatkan proses penemuan jasad di kawasan kontrakan tersebut.

"Pagi ini warga sekitaran terminal dikejutkan dengan penemuan mayat laki-laki di dalam kamar kontrakan," tulis akun tersebut dalam unggahannya.

Kapolsek Makasar, Kompol Sumardi membenarkan adanya penemuan jasad tersebut. Menurut dia, korban telah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani autopsi.

"Sudah dicek dan sudah dibawa ke RS Polri dalam rangka untuk dilakukan autopsi," kata Sumardi saat dikonfirmasi.