Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Puslabfor Polri Kembali Olah TKP Kematian Sutrimo di Klinik Mordent

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:57 WIB
Puslabfor Polri Kembali Olah TKP Kematian Sutrimo di Klinik Mordent
Puslabfor Polri Olah TKP Kematian Sutrimo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri kembali mendatangi Klinik Mordent Aesthetic Clinic di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026), untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan terkait kasus meninggalnya Sutrimo.

Sutrimo diketahui merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, tim Puslabfor bersama penyidik tiba menggunakan dua kendaraan. Setibanya di lokasi, petugas menurunkan sejumlah perlengkapan pemeriksaan dan barang yang diduga akan digunakan dalam proses olah TKP.

Meski telah berada di lokasi sejak siang, petugas baru memasuki area klinik sekitar pukul 13.15 WIB. Mereka terlihat membawa peralatan forensik dan sejumlah barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan di dalam klinik yang hingga kini masih dipasangi garis polisi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Mayat penemuan mayat Sutrimo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232555//viral-q8uL_large.jpg
Situasi Terkini Klinik Mordent Tempat Sutrimo Ditemukan Tak Sadarkan Diri hingga Tewas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/27/338/3232501//tkp_penemuan_jasad_sutrimo-4QXt_large.jpg
Olah TKP Kematian Sutrimo, Polisi Cari Saksi dan CCTV di Sekitar Lokasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/19/18/3231063//ilustras-tfrq_large.jpg
Ngeri, Mayat Korban Kartel Digantung di Jembatan Meksiko Jelang Final Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/18/338/3230905//kasus_bunuh_diri-DFvj_large.jpg
Kronologi Penemuan Pria Tewas Akibat Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi Telusuri CCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/338/3230769//penemuan_mayat-unIw_large.jpg
Pria Tewas dengan Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi: Diduga Dipicu Masalah dengan Istri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/17/338/3230765//ilustrasi-SaAZ_large.jpg
Pria Ditemukan Tewas dengan Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi: Diduga Bunuh Diri
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement