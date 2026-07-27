Puslabfor Polri Kembali Olah TKP Kematian Sutrimo di Klinik Mordent

JAKARTA - Tim Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Polri kembali mendatangi Klinik Mordent Aesthetic Clinic di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2026), untuk melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) lanjutan terkait kasus meninggalnya Sutrimo.

Sutrimo diketahui merupakan Kepala Rumah Tangga (Karumga) mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, tim Puslabfor bersama penyidik tiba menggunakan dua kendaraan. Setibanya di lokasi, petugas menurunkan sejumlah perlengkapan pemeriksaan dan barang yang diduga akan digunakan dalam proses olah TKP.

Meski telah berada di lokasi sejak siang, petugas baru memasuki area klinik sekitar pukul 13.15 WIB. Mereka terlihat membawa peralatan forensik dan sejumlah barang bukti untuk kepentingan pemeriksaan di dalam klinik yang hingga kini masih dipasangi garis polisi.