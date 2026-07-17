Pria Tewas dengan Luka Tembak di Hotel Kuningan, Polisi: Diduga Dipicu Masalah dengan Istri

JAKARTA - Polisi mengungkap dugaan adanya masalah pribadi dengan istri yang melatarbelakangi kematian pria berinisial WH (47), yang ditemukan tewas dengan luka tembak di sebuah hotel di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan.

Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi Wibowo mengatakan, berdasarkan dugaan sementara, korban mengakhiri hidupnya sendiri akibat persoalan pribadi yang sedang dihadapi.

"Dugaan meninggal dunia karena dugaannya ya mengakhiri hidupnya sendiri," kata Joko kepada wartawan, Jumat (17/7/2026).

Menurut Joko, dugaan awal mengarah pada adanya masalah pribadi antara korban dengan istrinya. Meski demikian, penyidik masih terus mendalami motif dan rangkaian peristiwa yang terjadi.

"Jadi ada masalah pribadi dia. Dugaan masalah pribadi dengan istri," jelasnya.