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Polisi Selidiki Insiden Kaca Pecah di Kantor BGN

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Kamis, 09 Juli 2026 |15:39 WIB
Polisi Selidiki Insiden Kaca Pecah di Kantor BGN
Kaca pecah di kantor BGN (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polisi menyelidiki insiden pecahnya kaca di kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Kebon Sirih, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/7/2026). Sekitar pukul 14.20 WIB, petugas kepolisian terlihat mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP).

"Kebenarannya masih kami selidiki," kata Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Pusat, Erlyn Sumantri, saat dikonfirmasi, Kamis (9/7/2026).

Berdasarkan pantauan Okezone di lokasi, hanya terdapat satu panel kaca di lantai dua gedung BGN yang mengalami kerusakan.

Dari jarak dekat terlihat satu titik pada kaca yang diduga menjadi pusat benturan atau kerusakan. Retakan kemudian menyebar ke seluruh bagian panel kaca tersebut.

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Topik Artikel :
penembakan Kasus BGN BGN
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