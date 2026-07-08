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Rekomendasi KPK untuk MBG Belum Direspons BGN saat Dipimpin Dadan

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |11:18 WIB
Rekomendasi KPK untuk MBG Belum Direspons BGN saat Dipimpin Dadan
Wakil Ketua BGN, Agustina Arumsari (foto: Okezone)
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JAKARTA - Wakil Ketua Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari menyatakan, kedatangan pihaknya ke kantor KPK guna menindaklanjuti rekomendasi atas kajian yang dilakukan Lembaga Antirasuah terkait pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG), pada Selasa 7 Juli 2026.

Menurutnya, tiga bulan lebih belum ada tindak lanjut dari rekomendasi tersebut. Agustina menjelaskan, KPK menyerahkan rekomendasi pada 17 Maret 2026. Saat itu, BGN masih dipimipin Dadan Hindayana. 

"Pada saat 2 Juni 2026 kami datang, itu kami lihat ternyata hasil kajian tersebut belum mendapat tanggapan. Kami pelajari semua, ada 10 temuan, kami pelajari satu per satu, jadi sekarang kami langsung menyiapkan action plan-nya, baru sempatnya sekarang," kata Agustina, Rabu (8/7/2026). 

Terkait tanggapan ini, ia berharap bukan hanya sebatas hitam di atas putih. Menurutnya, perlu bantuan dari Lembaga Antirasuah untuk mengawasi. "Dan kami tentunya sebagai pimpinan BGN sekarang yang ingin agar BGN lebih baik ke depan, program MBG lebih baik," ujarnya. 

 

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Topik Artikel :
mbg Kepala BGN Nanik KPK BGN
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