Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

KPK Selidiki Asal Usul Dolar Singapura yang Diduga Terkait Amplop untuk Raja Juli Antoni

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |10:24 WIB
KPK Selidiki Asal Usul Dolar Singapura yang Diduga Terkait Amplop untuk Raja Juli Antoni
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Budi Prasetyo (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby, diduga mengumpulkan uang dari para petani anggota koperasi unit desa (KUD), untuk pengurusan izin pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

KPK memperkirakan sebanyak 914 petani dimintai uang terkait pengurusan lahan seluas 1.828 hektare. Dana tersebut kemudian diduga dikonversi ke dalam mata uang Dolar Singapura.

"Dalam pengumpulan uang tersebut, diduga uang-uang yang dikumpulkan kemudian dikonversi dalam bentuk Singapore Dollar," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kepada wartawan, Rabu (8/7/2026).

Seiring terungkapnya perkara tersebut, muncul dugaan adanya upaya penyerahan amplop dari Suhardiman kepada Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni.

Menurut Budi, penyidik masih mendalami apakah uang dalam bentuk valuta asing tersebut merupakan isi amplop yang ditujukan kepada Raja Juli.

"Ini yang kemudian akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik tentunya. Karena memang dari keterangan awal bahwa ada pemberian yang dilakukan oleh Bupati kepada Pak Menteri di Kemenhut," ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228765//kpk-YK9r_large.jpg
KPK Minta Pergub DKI soal KLB Tak Dijadikan Modus Kickback Pelayanan Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228781//ilustrasi-iD1F_large.jpg
KPK Geledah Lokasi dan Rumah Tersangka Terkait Kasus Bupati Kuansing, Berikut yang Disita
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228754//korupsi-8Hwn_large.jpg
KPK Temukan Land Cruiser yang Jadi Alat Suap ke Bupati Kuansing: Plat Nomor Diganti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228721//menhut-ISgZ_large.jpg
Menhut Tegaskan Hutan Jadi Mesin Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228652//kpk-5U6f_large.jpg
Audiensi dengan Pimpinan BGN, KPK: Bahas Pencegahan Korupsi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228630//bgn-QdiO_large.jpg
Kepala BGN Nanik S Deyang Bersama Wakilnya Datangi KPK, Ada Apa?
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement