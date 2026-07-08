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Terima Hadiah Angklung dari Prabowo, PM India Mainkan Lagu Kuch Kuch Hota Hai

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |00:05 WIB
Terima Hadiah Angklung dari Prabowo, PM India Mainkan Lagu Kuch Kuch Hota Hai
Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah angklung kepada Perdana Menteri India Narendara Modi.
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto memberikan hadiah diplomasi berupa satu set angklung kepada Perdana Menteri (PM) India, Narendra Modi, dalam rangkaian pertemuan mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/7/2026).

Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya, mengatakan bahwa angklung dipilih sebagai simbol persahabatan sekaligus wujud kekayaan budaya Indonesia.

"Sedikit cerita pagi tadi. Di sela pertemuan, Presiden Prabowo memberikan oleh-oleh diplomasi berupa satu set angklung kepada PM Narendra Modi. Angklung, alat musik tradisional khas Jawa Barat, menjadi simbol persahabatan sekaligus kekayaan budaya Indonesia," tulis Seskab Teddy lewat akun media sosial Instagram Sekretariat Kabinet, @sekretariat.kabinet.

Seskab Teddy mengungkapkan, suasana hangat dan penuh keakraban tercipta ketika kedua pemimpin mencoba memainkan alat musik tersebut.

"Momen lucu sekaligus hangat terjadi saat PM Modi dan Bapak Presiden langsung mencoba memainkannya. Ternyata, boleh juga ya skill PM Modi main angklung," kata Seskab.

Awalnya, Prabowo dan Modi memainkan angklung bersama. Tak lama kemudian, Modi menghampiri satu set angklung yang dimainkan oleh salah seorang pemusik di sampingnya.

Tanpa ragu, PM Modi ikut memainkan angklung dan membawakan melodi lagu Kuch Kuch Hota Hai, lagu dari film Bollywood yang legendaris dan sangat populer di Indonesia. Aksi spontan Modi tersebut pun mengundang senyum para tamu dan menciptakan suasana akrab dalam pertemuan kedua pemimpin negara.

(Rahman Asmardika)

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