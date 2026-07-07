Prabowo dan Narendra Modi Sepakat Perkuat Kerja Sama Politik hingga Penanggulangan Terorisme

JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India, Narendra Modi, menyepakati penguatan kemitraan strategis Indonesia-India melalui kerja sama yang lebih erat di bidang politik, keamanan, hingga penanggulangan terorisme.

Kesepakatan tersebut menjadi salah satu hasil utama pertemuan bilateral kedua pemimpin negara di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

Prabowo mengatakan, pertemuannya dengan PM Modi berlangsung intensif dan produktif dengan fokus pada berbagai agenda strategis jangka panjang yang menjadi kepentingan bersama kedua negara.

“Hadirin yang saya hormati, Perdana Menteri Modi dan saya telah melakukan pertemuan yang intensif dan sangat produktif, yang orientasinya ke depan mengenai sejumlah isu strategis yang menjadi kepentingan bersama kedua negara,” kata Prabowo.

Di bidang politik, kedua negara sepakat memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas komunikasi antarpemimpin, mempererat koordinasi bilateral, serta memperluas kerja sama antarlembaga sebagai fondasi hubungan jangka panjang.

“Di bidang politik, kami sepakat untuk semakin memperkuat kemitraan melalui peningkatan intensitas pertukaran kunjungan tingkat tinggi, koordinasi yang lebih erat pada mekanisme konsultasi bilateral, dan penguatan kerja sama antarlembaga termasuk lembaga think tank dan parliamentary friendship groups yang baru dibentuk,” ujar Prabowo.