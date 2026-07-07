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Semalam, Prabowo dan Eks PM Inggris Tony Blair Tukar Pikiran di Kertanegara

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |11:49 WIB
Semalam, Prabowo dan Eks PM Inggris Tony Blair Tukar Pikiran di Kertanegara
Presiden Prabowo Subianto dan Eks PM Inggris Tony Blair (Foto: IG Setkab)
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JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto bertemu mantan Perdana Menteri (PM) Inggris Tony Blair di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, Senin 6 Juli 2026 malam.

Pertemuan tersebut dilakukan setelah Prabowo mengantar PM Singapura Lawrence Wong ke Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, sekaligus menjemput Perdana Menteri India Narendra Modi di lokasi yang sama.

“Setelah menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong dan menjemput Perdana Menteri India Narendra Modi di Bandara Internasional Halim Perdanakusuma. Senin malam, 6 Juli 2026, Presiden Prabowo Subianto melanjutkan agenda dengan menerima mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair,” tulis unggahan di Instagram @sekretariat.kabinet, Selasa (7/7/2026).

Dalam keterangan tersebut, pertemuan dua kawan lama itu menjadi momen untuk bernostalgia sekaligus mempererat silaturahmi. Dalam pertemuan itu, Prabowo dan Tony Blair juga saling bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan strategis global.

“Tony Blair sendiri merupakan tokoh berpengaruh dunia yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Inggris Raya selama tiga periode berturut-turut, tepatnya dari tahun 1997 hingga 2007,” ucapnya.

Melalui pertemuan tersebut, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat hubungan dengan berbagai pemimpin dan tokoh internasional guna meningkatkan posisi serta daya saing Indonesia di kancah global.

(Arief Setyadi )

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