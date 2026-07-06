Prabowo ke PM Singapura: Kalau Ada Salah Paham, Kita Selesaikan Terbuka

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia dan Singapura untuk menyelesaikan setiap perbedaan atau kesalahpahaman secara terbuka. Hal ini dibungkus dalam semangat persahabatan demi menjaga hubungan bilateral kedua negara.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam konferensi pers bersama Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong usai Leaders' Retreat Indonesia–Singapura di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Prabowo mengatakan Indonesia dan Singapura merupakan mitra dekat yang memiliki kepentingan bersama sebagai negara yang berada di kawasan yang sama. Menurutnya, stabilitas dan kemakmuran kawasan menjadi tujuan yang harus dijaga bersama.

"Indonesia dan Singapura sudah menjadi mitra dekat, kita memiliki kepentingan bersama, karena kita berada di kawasan yang sama. Sehingga stabilitas dan kemakmuran menjadi kepentingan kita bersama," kata Prabowo.

Prabowo mengatakan kemakmuran tidak akan pernah datang tanpa perdamaian dan stabilitas. Dia pun mengatakan perdamaian dan stabilitas adalah suatu upaya yang terus-menerus harus dilakukan tanpa henti.