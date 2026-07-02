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Prabowo ke Presiden Belarus Lukashenko: Selamat Datang di Jakarta

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 02 Juli 2026 |14:00 WIB
Prabowo ke Presiden Belarus Lukashenko: Selamat Datang di Jakarta
Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko (Foto Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Presiden Republik Belarus Aleksandr Lukashenko di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (2/7/2026). Prabowo merasa kunjungan Lukashenko sebagai sebuah kehormatan bagi Indonesia.

"Selamat datang kepada Presiden Lukashenko di Jakarta. Ini adalah suatu kehormatan bagi Republik Indonesia, bagi rakyat Indonesia, dan bagi saya pribadi untuk menyambut kunjungan Yang Mulia yang kedua kalinya ke Indonesia," kata Prabowo saat pernyataan pers bersama.

Prabowo mengatakan lebih dari 13 tahun yang lalu, Lukashenko melakukan kunjungan ke Indonesia. Sementara Prabowo sendiri telah melakukan kunjungan ke Belarus pada 2025 lalu. 

"Kami sangat merasa dihormati dan kami juga berterima kasih kami diterima dengan baik tahun lalu di Minsk," katanya.

Kunjungan ini, kata Prabowo, menandakan semakin eratnya hubungan persahabatan Indonesia dan Belarus di tengah dinamika situasi global yang terus berkembang dengan penuh ketidakpastian.

Prabowo menambahkan, Belarus adalah mitra penting bagi Indonesia di kawasan Eurasia. Ia menghargai hubungan yang selama ini terus berkembang atas dasar saling menghormati dan saling menguntungkan.

"Saya yakin kunjungan ini akan semakin memperkuat kemitraan Indonesia-Belarus serta menghasilkan kerja sama konkret yang akan memberi manfaat nyata bagi masyarakat kedua negara," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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