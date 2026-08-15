Prabowo Sampaikan Duka atas Musibah Gempa di NTT, Perintahkan Jajaran Bergerak Cepat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan duka cita atas musibah gempa bumi berkekuatan magnitudo (M) 7,7 yang mengguncang wilayah Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT), Sabtu (15/8/2026).

“Turut berduka atas musibah gempa bumi yang melanda Nusa Tenggara Timur,” tulis Prabowo melalui akun media sosial Instagram @prabowo.

Prabowo juga memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk segera melakukan penanganan serta memastikan masyarakat terdampak memperoleh bantuan yang dibutuhkan guna mempercepat penanganan gempa M7,7.

Sementara itu, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan Presiden telah menugaskan sejumlah pejabat pemerintah pusat untuk langsung turun ke wilayah terdampak di Labuan Bajo dan Maumere pada hari ini.

“Presiden Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran pemerintah untuk bergerak cepat melakukan penanganan dan memastikan masyarakat yang terdampak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan. Presiden Prabowo juga telah menugaskan beberapa pejabat pusat untuk langsung ke Labuan Bajo dan Maumere hari ini,” ujar Seskab Teddy.