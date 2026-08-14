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Ini Alasan Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk WNI Bertalenta

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 14 Agustus 2026 |22:30 WIB
Ini Alasan Prabowo Usulkan Kewarganegaraan Ganda Terbatas untuk WNI Bertalenta
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Isra T/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengusulkan perubahan aturan kewarganegaraan untuk membuka peluang dwi kewarganegaraan secara terbatas bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dengan talenta istimewa yang dinilai dapat memberikan kontribusi besar bagi kepentingan nasional.

Usulan tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya dalam Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Hari ini saya sampaikan ke Dewan, saran pemerintah Indonesia, saran kami untuk kita izinkan dwi kewarganegaraan bagi talenta-talenta tertentu yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia,” ujar Prabowo.

Prabowo mengatakan, Indonesia memiliki banyak diaspora yang tersebar di berbagai negara dengan keahlian dan pengalaman yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan serta meningkatkan daya saing nasional.

Menurut dia, sebagian diaspora memilih atau harus memiliki kewarganegaraan negara lain karena tuntutan pekerjaan, keluarga, maupun aktivitas profesional di luar negeri. Kondisi tersebut dinilai perlu dijembatani agar mereka tetap dapat memberikan kontribusi bagi Indonesia.

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