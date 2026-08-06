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BRIN Pamerkan Sepatu Lokal Rp75 Ribuan di Istana, Dipesan Presiden Prabowo

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |13:25 WIB
BRIN Pamerkan Sepatu Lokal Rp75 Ribuan di Istana, Dipesan Presiden Prabowo
BRIN pamerkan sepatu lokal (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memamerkan sepatu hasil inovasi penelitinya sebelum agenda pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Sepatu produksi BRIN tersebut dibanderol sekitar Rp75 ribuan dan disiapkan untuk diproduksi secara massal.

Kepala BRIN Arif Satria mengatakan sepatu tersebut merupakan produk lokal yang dikembangkan BRIN di Serpong. Bahkan, menurutnya, Presiden Prabowo sempat meminta BRIN menghadirkan inovasi yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat, termasuk di bidang alas kaki.

"Ini sepatu BRIN produk lokal, ini Pak Presiden juga pesan, 'BRIN tolong dong bikin yang bisa menyelesaikan masalah sepatu'," kata Arif di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Arif menjelaskan, sepatu tersebut seluruhnya dibuat dari bahan karet sehingga memiliki bobot yang ringan dengan harga yang terjangkau. "Ini semuanya dari karet, harga murah, kurang dari Rp80 ribu," ujarnya.

Saat berbincang dengan awak media, Arif bahkan mempersilakan awak media mencoba langsung sepatu tersebut. "Tuh kan ringan, bagus, murah," katanya.

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