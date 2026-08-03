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Prabowo Sambut PM Thailand Anutin di Istana Merdeka Diiringi Tari Jaipong

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 03 Agustus 2026 |17:24 WIB
Prabowo Sambut PM Thailand Anutin di Istana Merdeka Diiringi Tari Jaipong
Presiden Prabowo Subianto sambut PM Thailand Anutin di Istana Merdeka diiringi Tari Jaipong (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyambut kedatangan Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul dalam rangka kunjungan kerja di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (3/8/2026). Ini menjadi kunjungan perdana PM Anutin ke Indonesia.

PM Anutin tiba di halaman Istana Merdeka sekitar pukul 16.40 WIB dengan pengawalan 17 pasukan motoris. Sementara itu, rangkaian kendaraan yang membawa PM Anutin juga diiringi sekitar 120 pasukan berkuda sejak kawasan Patung Kuda hingga halaman Istana Merdeka, menambah khidmat prosesi penyambutan.

Setibanya di halaman Istana Merdeka, tampak pasukan jajar kehormatan telah berbaris rapi menyambut kedatangan PM Anutin. Selain itu, penyambutan juga dimeriahkan dengan penampilan Tari Sekar Sahitya Ayu atau Jaipongan Klasik asal Jawa Barat serta pemusik sebagai representasi kekayaan budaya Indonesia.

Presiden Prabowo kemudian menyambut langsung PM Anutin di sisi barat Istana Merdeka. Keduanya tampak berjabat tangan sebelum bersama-sama menaiki tangga menuju beranda depan Istana Merdeka.

Upacara penyambutan resmi diawali dengan dikumandangkannya lagu kebangsaan Thailand, Phleng Chat Thai, dan dilanjutkan dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Suasana upacara berlangsung khidmat sebagai simbol penghormatan antarnegara.

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