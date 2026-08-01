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Prabowo Kirim Surat Ucapan Selamat ke Presiden Peru Keiko Fujimori

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |16:25 WIB
Prabowo Kirim Surat Ucapan Selamat ke Presiden Peru Keiko Fujimori
Presiden Prabowo Subianto kirim surat ucapan selamat ke Presiden Peru Keiko Fujimori (Foto: Ist/Binti M)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengirimkan surat ucapan selamat kepada Presiden Peru Keiko Sofia Fujimori Higuchi, bertepatan dengan pelantikannya sebagai kepala negara. Surat tersebut disampaikan langsung Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI Arrmanatha Nasir yang hadir sebagai Utusan Khusus Pemerintah Republik Indonesia dalam rangkaian pelantikan Presiden Peru di Lima.

Wamenlu yang akrab disapa Tata menyerahkan surat Presiden Prabowo kepada Presiden Keiko Fujimori. Surat itu berisi ucapan selamat atas pelantikan Presiden Peru sekaligus menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat hubungan bilateral yang saling menguntungkan.

"Partisipasi Indonesia dalam pelantikan Presiden Peru mencerminkan pentingnya kawasan Amerika Latin dalam diplomasi Indonesia. Kami ingin memastikan hubungan Indonesia-Peru terus berkembang sebagai bagian dari upaya memperkuat kemitraan antara Asia Tenggara dan Amerika Latin yang semakin inklusif, saling menguntungkan, dan berorientasi pada hasil," ujar Wamenlu Tata, dikutip dari laman resmi Kemlu, Sabtu (1/8/2026).

Dalam pidato kenegaraan saat pelantikannya, Presiden Peru menyampaikan inisiatif Programa Nacional de Asistencia Alimentaria atau PRONAA sebagai program bantuan sosial yang dirancang untuk menyalurkan bantuan makanan bagi pelajar. Program tersebut serupa dengan program Makan Bergizi Gratis yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

Selain itu, sejumlah program prioritas pembangunan Peru, seperti penciptaan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur, juga sejalan dengan agenda pembangunan nasional Indonesia.

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