Dasco Tegaskan Bakal Kaji Survei SMRC dan Indikator soal Approval Rating Prabowo

JAKARTA - Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan akan menelaah hasil survei terbaru dari sejumlah lembaga riset, termasuk Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) serta Indikator Politik Indonesia, yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto.

"Ya ada beberapa survei, misalnya SMRC, kemudian Pak Burhanuddin Muhtadi Indikator Politik yang dipublish melalui media massa. Nah, tentunya kami juga sedang mempelajari, juga kami kaji," katanya, dikutip Jumat (31/7/2026).

Dasco menegaskan, kajian tersebut dilakukan untuk memahami berbagai temuan survei yang belakangan menjadi perhatian publik terkait penilaian masyarakat terhadap pemerintahan saat ini. Hasil survei dari SMRC dan Indikator Politik Indonesia menjadi sorotan karena sama-sama menggambarkan kondisi persepsi publik terhadap pemerintahan serta dinamika politik nasional.

Kedua hasil riset tersebut nantinya akan menjadi bahan pembanding dalam melihat perkembangan situasi terkini. Ditambahkan Dasco, berbagai hasil survei yang telah dipublikasikan akan dikumpulkan dan dibandingkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai kondisi di masyarakat.

"Tentunya juga hasil survei itu adalah berupa masukan-masukan yang nantinya kita akan komparasikan. Kami berharap pihak pemerintah dalam hal ini kemudian mengimbangi apabila memang hasil kajiannya ada beberapa hal yang kemudian memang terjadi pada saat ini," ujarnya.

Hasil evaluasi nantinya akan melihat apakah temuan dalam survei tersebut memiliki kesesuaian dengan kondisi yang dirasakan masyarakat. Dasco menekankan, jika ditemukan hal yang relevan, maka hasil kajian tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan.

"Iya, kalau memang hasil kajiannya kan ada yang kemudian memang sesuai dengan keadaan pada saat itu," tuturnya.

(Arief Setyadi )

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