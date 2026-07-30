Prabowo: Genteng Seng Cepat Berkarat, Bikin Sakit Paru-Paru

SEMARANG - Presiden Prabowo Subianto mengajak pemerintah daerah menjaga kebersihan lingkungan dan mempertahankan estetika bangunan sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pariwisata nasional. Ia juga menyoroti penggunaan atap seng yang menurutnya cepat berkarat dan dapat berdampak pada kesehatan.

Hal itu disampaikan Prabowo saat meresmikan revitalisasi Stasiun Semarang Tawang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026). Menurut Prabowo, pariwisata memiliki peran besar dalam menggerakkan roda perekonomian karena memberikan manfaat bagi banyak sektor usaha dan masyarakat.

“Pariwisata itu menghasilkan devisa. Pariwisata menggerakkan ekonomi. Satu wisatawan asing datang ke negara kita, minum secangkir kopi, petani kopi hidup. Mereka yang terlibat dalam mengolah kopi hidup. Mereka yang terlibat dalam logistik mengambil kopi dari kebun ke kota, ke pabrik, mereka yang membungkus kopi, dan akhirnya mereka yang menjual kopi di restoran, di kafe, di hotel, mata rantainya banyak. Satu wisatawan mungkin bisa menghidupkan 10, 15 rakyat kita,” kata Prabowo.

Ia mengatakan, daya tarik utama Indonesia bagi wisatawan adalah budaya, keindahan alam, serta suasana lingkungan yang bersih dan terawat. Karena itu, Prabowo meminta seluruh kepala daerah menjadikan penanganan sampah sebagai prioritas.

“Tapi apa yang menarik wisatawan ke negara kita? Yang menarik adalah budaya kita, yang menarik adalah keindahan di negeri kita, yang menarik adalah suasana di negeri kita. Jadi pariwisata, syaratnya antara lain adalah setiap kota, setiap kabupaten, setiap kecamatan, apalagi ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan, harus bersih. Makanya sampah menjadi prioritas kita. Dalam waktu satu tahun ini kita harus selesaikan masalah sampah di seluruh Indonesia. Semua sungai harus bersih, semua kali harus bersih. Alam harus dijaga. Pohon tidak boleh ditebang sembarangan, kalau perlu kita tanam ratusan juta pohon baru,” ujarnya.