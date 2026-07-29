Prabowo: Pamong Praja Bukan Hanya Sandang Pangkat-Jabatan, Jadi Pelayan Rakyat!

SUMEDANG – Presiden Prabowo Subianto berpesan kepada para Pamong Praja Muda lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) bahwa menjadi aparatur negara bukan hanya soal jabatan, melainkan juga tentang besarnya manfaat yang dirasakan masyarakat.

Hal itu disampaikan Prabowo saat melantik 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII di Kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

"Saudara-saudara, menjadi Pamong Praja bukan sekadar menyandang pangkat atau jabatan. Kehormatan seorang aparatur negara tidak diukur dari kedudukannya, tetapi seberapa besar manfaat yang dirasakan oleh rakyat," kata Prabowo.

Ia menekankan, setiap Pamong Praja Muda perlu menjadi pelayan rakyat. "Saudara adalah pelayan rakyat. Saudara harus melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat, mengayomi rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya," tegas Prabowo.

Prabowo mengatakan, angkatan IPDN yang dilantik kali ini sudah cukup membuktikan pengabdiannya. Mereka ikut membantu penanganan bencana di Sumatera tahun lalu.