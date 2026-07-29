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Prabowo Lantik 1.204 Lulusan IPDN Jadi Pamong Praja Muda

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |09:20 WIB
Prabowo Lantik 1.204 Lulusan IPDN Jadi Pamong Praja Muda
Presiden Prabowo Subianto lantik lulusan IPDN (Foto: Tangkapan layar Youtube Setpres)
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JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik 1.204 Pamong Praja Muda Angkatan XXXIII lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Upacara pelantikan digelar di Lapangan Parade Kampus IPDN, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, Rabu (29/7/2026).

Dari 1.204 lulusan yang dilantik, terdiri atas 728 putra dan 476 putri. Mereka nantinya akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, termasuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Secara simbolis, pelantikan ditandai dengan penyematan tanda pangkat yang diwakili tiga siswa lulusan terbaik, yakni Aji Bayu Ramadhan, Charina Anggie Simbolon, dan Mohamad Toriq Anwar.

Adapun Aji Bayu sebagai lulusan terbaik mendapatkan penghargaan Kartika Astha Brata. Sementara itu, Charina dan Toriq serta tujuh lulusan lainnya mendapat penghargaan Sapta Abdi Praja.

Setelahnya, Prabowo mengambil sumpah mereka. "Para Pamong Praja Muda, bersediakah saudara-saudari untuk diambil sumpah sesuai agama masing-masing?" tanya Prabowo.

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