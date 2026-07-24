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Prabowo: Ada Lembaga Pemerintah yang Gelembungkan Anggaran Gila-Gilaan!

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |08:00 WIB
Prabowo: Ada Lembaga Pemerintah yang Gelembungkan Anggaran Gila-Gilaan!
Presiden Prabowo Subianto
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan, bahwa dia berkomitmen untuk menyelamatkan anggaran negara yang bocor. Prabowo kemudian menyinggung adanya praktik rasuah berupa penggelembungan harga dari setiap pembelian yang dilakukan lembaga Pemerintah.

Demikian disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di acara peringatan Harlah ke-28 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Kamis (23/7/2026) malam.

"Saya mau tutup ini akal-akalan dari banyak pihak. Ya kita harus introspeksi. Kita sudah tahu, ibu-ibu, bapak-bapak, walaupun di daerah semua sudah tahu apa yang terjadi. Benar kan?" kata Prabowo.

"Setiap pembelian dari lembaga pemerintah selama ini pasti harganya digelembungkan. Benar? Benar? Ibu-ibu tahu. Apa saja. Kadang-kadang digelembungkannya gila-gilaan," ujarnya melanjutkan.

Prabowo menyebut kebocoran anggaran bisa mencapai Rp.1000 triliun. Kebocoran inilah, kata dia, yang sedang dilakukan pemerintahannya.

"Anggaran negara adalah 270 miliar dolar, Rp3.700 triliun kurang lebih. Jadi kalau 30 persen bocor, artinya lebih Rp1.000 triliun bocor. Ini sedang saya hentikan," tuturnya.

 

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