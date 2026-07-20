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Prabowo Gelar Sidang Kabinet Sore Ini, Bahas Percepatan Program-Evaluasi

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 20 Juli 2026 |09:57 WIB
Prabowo Gelar Sidang Kabinet Sore Ini, Bahas Percepatan Program-Evaluasi
Presiden Prabowo Subianto (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto akan menggelar Sidang Kabinet Paripurna (SKP) di Istana Negara pada hari ini, Senin (20/7/2026). Informasi itu dikonfirmasi langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi.

Prasetyo mengatakan seluruh menteri dan kepala lembaga akan mengikuti Sidang Kabinet Paripurna. Sementara itu, berdasarkan informasi yang beredar, Sidang Kabinet Paripurna akan dilaksanakan sore ini pukul 15.00 WIB.

"(Sidang Kabinet Paripurna) Insya Allah nanti sore," kata Prasetyo.

Prasetyo menjelaskan, dalam Sidang Kabinet Paripurna nanti tidak ada pembahasan khusus. Dia menyebut pembahasan seperti layaknya rapat terbatas Presiden dengan menteri.

Menurutnya, terkadang perlu diadakan Sidang Kabinet Paripurna untuk membahas berbagai hal secara keseluruhan. "(Pembahasan) Sebenarnya ya standar. Semua bidang dibahas terus, hanya kadang perlu mekanisme SKP," ujarnya.

Namun, Prasetyo mengungkapkan salah satu yang dibahas dalam sidang adalah percepatan pelaksanaan program pemerintah. Selain itu, evaluasi terhadap berbagai program selalu dilaksanakan dalam setiap rapat, bukan hanya dalam Sidang Kabinet Paripurna. 

"Ya pastinya setiap rapat yang utama tentu evaluasi program," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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