Presiden Prabowo Diundang Pemerintah Iran Kunjungi Teheran

JAKARTA - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI) Ahmad Muzani, menyebut Pemerintah Iran mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk berkunjung ke Teheran. Menurutnya, undangan tersebut telah disampaikan kepada Prabowo.

"Pemerintah Iran mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran dan sudah kami sampaikan kepada pak Prabowo," ujar Muzani, Selasa (14/7/2026).

Muzani tidak menampik undangan tersebut juga berkaitan dengan pembahasan mengenai Selat Hormuz. Namun, menurutnya, pembicaraan mengenai hal itu lebih banyak menjadi ranah Menteri Luar Negeri dari masing-masing negara.

"Hal itu juga dibicarakan tentang distribusi kapal-kapal Indonesia bisa ke Selat Hormuz. Tapi itu lebih banyak dibicarakan oleh Menlu saya kira, ketika Menlu dan Menlu bertemu," imbuh dia.

Meski demikian, Muzani mengaku belum mengetahui respons Prabowo terhadap undangan tersebut. Ia hanya memastikan undangan itu telah diterima oleh Presiden.

"Saya belum tahu," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

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