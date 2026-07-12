Prabowo Ibaratkan Koperasi seperti Sapu Lidi: Satu Lemah, Gabung Jadi Kuat

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan koperasi merupakan alat bagi masyarakat kecil dan miskin untuk memperkuat ekonomi. Menurutnya, koperasi akan menjadi kekuatan apabila dijalankan dengan semangat persatuan dan gotong royong.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026).

Prabowo kemudian mengibaratkan koperasi seperti sebatang lidi yang akan menjadi kuat ketika disatukan. "Saudara-saudara, koperasi adalah alatnya orang lemah, alatnya orang miskin. Tapi, tapi seperti sapu lidi, satu lidi, satu lidi, satu lidi satu lidi lemah, tapi bergabung itu kekuatan saudara-saudara sekalian!" kata Prabowo.

Prabowo meyakini masa depan koperasi akan semakin cerah. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak perlu ragu terhadap perkembangan gerakan koperasi di Indonesia.

"Jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia! Kekuatan ekonomi yang tidak akan bawa uang lari dari Indonesia! Benar?" ujarnya.