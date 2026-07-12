Sebut BUMN Sumber Korupsi, Prabowo: Hei Koruptor Sadar Diri, Guru Butuh Gaji yang Baik

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selama ini menjadi salah satu sumber praktik korupsi. Ia berjanji akan melakukan penertiban terhadap BUMN di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri puncak peringatan Hari Koperasi ke-79 Tahun 2026 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (12/7/2026).

"BUMN-BUMN itu akan kita tertibkan. Selama ini BUMN-BUMN itu sumber korupsi," kata Prabowo.

Prabowo juga memperingatkan para pelaku korupsi untuk menghentikan praktik-praktik yang merugikan negara. Ia menegaskan masyarakat saat ini sudah semakin memahami persoalan yang terjadi dan meminta para koruptor mengembalikan kekayaan rakyat.

"Saudara ingin Presiden-mu bicara apa adanya kan? Saya peringatkan lagi, sekali lagi untuk sekian kali lagi saya bicara dari dulu. Hei para koruptor sadar diri, hentikan praktik-praktik kau, hentikan, rakyat tidak bodoh. Hentikan. Kembalikan kekayaan rakyat, kembalikan dengan baik," tuturnya.