Tiba di Yogya, Prabowo Sambut PM Modi Berkunjung ke Prambanan

SLEMAN - Presiden Prabowo Subianto tiba di Bandara Internasional Yogyakarta, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pada Rabu (8/7/2026). Kedatangan Presiden di Yogyakarta untuk mengunjungi Kompleks Candi Prambanan bersama Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi.

Setibanya di Bandara Internasional Yogyakarta, Presiden Prabowo disambut jajaran pejabat setempat. Presiden kemudian menuju area penyambutan untuk menanti kedatangan PM Modi yang juga dijadwalkan tiba di bandara yang sama.

Tak berselang lama, PM Modi tiba di Bandara Internasional Yogyakarta dan langsung disambut Presiden Prabowo. Kedua pemimpin tampak berjabat tangan dan saling menyapa dengan hangat sebelum melanjutkan agenda bersama di Yogyakarta.

Dari Bandara Internasional Yogyakarta, Presiden Prabowo dan PM Modi kemudian menaiki helikopter bersama menuju Pangkalan TNI AU Adisutjipto, Kabupaten Sleman. Perjalanan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kunjungan PM Modi ke Indonesia yang turut menonjolkan kedekatan sejarah dan budaya antara kedua negara.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Adisutjipto, kedua pemimpin melanjutkan perjalanan menuju Kompleks Candi Prambanan, Kabupaten Sleman. Di kawasan yang merupakan situs warisan dunia tersebut, Presiden Prabowo dan PM Modi akan melakukan peninjauan sejumlah area di Kompleks Candi Prambanan.

Selain peninjauan, Presiden Prabowo dan PM Modi juga dijadwalkan menyaksikan penunjukan plakat kerja sama konservasi warisan budaya Indonesia-India untuk Candi Prambanan. Agenda tersebut menjadi simbol penguatan kerja sama kebudayaan kedua negara yang memiliki keterikatan sejarah dan peradaban sejak berabad-abad lalu.

Kunjungan ke Candi Prambanan ini menjadi bagian dari rangkaian kunjungan kenegaraan PM Modi ke Indonesia. Melalui agenda tersebut, Indonesia dan India tidak hanya memperkuat hubungan bilateral di bidang politik, ekonomi, dan strategis, tetapi juga menegaskan kembali pentingnya kerja sama kebudayaan sebagai jembatan persahabatan kedua bangsa.

(Arief Setyadi )

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