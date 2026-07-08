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Prabowo: Saya Pengagum Shri Narendra Modi

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |07:28 WIB
Prabowo: Saya Pengagum Shri Narendra Modi
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kekagumannya secara pribadi kepada Perdana Menteri India Narendra Modi. Hal itu diungkapkannya saat menghadiri acara Indian Community Reception yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC), pada Selasa 7 Juli 2026.

Mengawali sambutannya, Prabowo menyampaikan rasa terima kasih dan perasaan bahagia dapat bertemu langsung dengan komunitas India di Indonesia. 

“Sekali lagi, izinkan saya menyampaikan sambutan yang sangat hangat kepada Perdana Menteri Narendra Modi atas kunjungannya ke Indonesia,” ucap Prabowo.

Kemudian, Prabowo pun mengatakan bahwa dirinya sebagai pengagum Narendra Modi. “Saya adalah pengagum pribadi Shri Narendra Modi,” katanya.

Sementara itu, PM Modi menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan Presiden Prabowo Subianto beserta seluruh rakyat Indonesia. Dia menyebut Prabowo sebagai sahabat sejati India dan mengaku terkesan dengan kehormatan yang diterimanya sejak tiba di Indonesia.

“Ini merupakan pengalaman yang akan selalu saya kenang seumur hidup. Di Indonesia, kasih yang dimiliki terhadap orang Indonesia terhadap India, hari ini saya bahkan melihatnya di Istana Presiden. Semangat orang-orang Indonesia, senyum dari para anak-anak sekolah yang ada di istana tadi, semangat dari anak-anak muda Indonesia, semuanya begitu luar biasa. Tidak bisa saya ungkapkan dengan kata-kata, sangat luar biasa,” ucap Modi.

 

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