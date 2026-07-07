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Sambangi Parlemen, PM India Disambut Puan hingga Prabowo-Gibran

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |17:09 WIB
Sambangi Parlemen, PM India Disambut Puan hingga Prabowo-Gibran
Sambangi Parlemen, PM India disambut Puan hingga Prabowo-Gibran (Foto: Tangkapan layar)
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JAKARTA - Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi tiba di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026) sore. Kedatangannya merupakan bagian dari kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Berdasarkan pantauan di lapangan, mobil sedan limusin yang ditumpangi Narendra Modi tiba di Kompleks Parlemen sekitar pukul 16.18 WIB. Ketua DPR RI Puan Maharani tampak menyambut kedatangannya di lobi Gedung Nusantara V.

Setelah itu, kedua tokoh negara tersebut memasuki gedung. Terlihat, Narendra disambut oleh Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, hingga Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin.

Dalam pertemuan itu, tampak pula sejumlah menteri Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait. Hadir pula Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal dan Sari Yuliati.

Sebagai informasi, agenda utama PM India Narendra Modi selama kunjungan ke Indonesia pada 6-8 Juli 2026 mencakup pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka.

Pertemuan tersebut juga mencakup penandatanganan nota kesepahaman (MoU) strategis hingga rencana kunjungan budaya ke Candi Prambanan di Yogyakarta. Setelah rangkaian acara di Jakarta, agenda PM Modi akan dilanjutkan dengan kunjungan ke Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk meninjau Candi Prambanan.

(Arief Setyadi )

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