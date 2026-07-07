Prabowo Anugerahkan Bintang Adipura ke PM India Narendra Modi

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan tete-a-tete di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

"Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari Negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan terima kasih karena Modi bersedia menerima penghargaan tersebut. Ia menjelaskan, penghargaan itu diberikan atas kontribusi Modi dalam mempererat hubungan India-Indonesia.

"Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif," ucap Prabowo.

"Dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan India. Juga atas dukungan beliau terhadap berbagai program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia," sambungnya.

Prabowo menambahkan, penghargaan tersebut sebelumnya pernah dianugerahkan kepada PM pertama India, Jawaharlal Nehru, atas perannya dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-India serta kontribusinya sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok.

"Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan," ujar Prabowo.

(Arief Setyadi )

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