Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Anugerahkan Bintang Adipura ke PM India Narendra Modi

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |12:52 WIB
Prabowo Anugerahkan Bintang Adipura ke PM India Narendra Modi
Presiden Prabowo Subianto anugerahkan Bintang Adipura ke PM India Narendra Modi (Foto: Riyan Rizki/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Republik Indonesia Adipurna kepada Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi. Penganugerahan tanda kehormatan tersebut disampaikan Prabowo dalam pertemuan tete-a-tete di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (7/7/2026).

"Hari ini, saya sebagai Presiden Republik Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Perdana Menteri Narendra Modi karena bersedia menerima anugerah tanda kehormatan tertinggi dari Negara Republik Indonesia, yaitu Bintang Republik Indonesia Adipurna," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan terima kasih karena Modi bersedia menerima penghargaan tersebut. Ia menjelaskan, penghargaan itu diberikan atas kontribusi Modi dalam mempererat hubungan India-Indonesia.

"Bentuk penghargaan ini adalah atas kepemimpinan beliau dan kontribusi beliau dalam mempererat hubungan Indonesia-India hingga mencapai tingkat kemitraan strategis komprehensif," ucap Prabowo.

"Dan juga upaya-upaya beliau terus-menerus untuk meningkatkan hubungan kerja sama antara Indonesia dan India. Juga atas dukungan beliau terhadap berbagai program dan proyek yang membantu pembangunan Indonesia," sambungnya.

Prabowo menambahkan, penghargaan tersebut sebelumnya pernah dianugerahkan kepada PM pertama India, Jawaharlal Nehru, atas perannya dalam memperkuat hubungan bilateral Indonesia-India serta kontribusinya sebagai salah satu pelopor Gerakan Non-Blok.

"Kunjungan Perdana Menteri Modi kali ini menjadi tonggak bersejarah. Kunjungan ini merupakan cermin komitmen kedua negara untuk terus memajukan kemitraan strategis komprehensif melalui kerja sama yang konkret dan saling menguntungkan," ujar Prabowo.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/338/3228649/pramono-ub8P_large.jpg
Pramono Kaji Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228646/prabowo-uFaN_large.jpg
Semalam, Prabowo dan Eks PM Inggris Tony Blair Tukar Pikiran di Kertanegara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/07/337/3228622/prabowo-dtPX_large.jpg
Prabowo-PM India Bakal Teken 8 Kerja Sama, Pertahanan hingga Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228576/prabowo-TEMl_large.jpg
Momen Jet Tempur Kawal Kedatangan PM India saat Memasuki Langit Nusantara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228579/prabowo-lfNP_large.jpg
Prabowo Antar Keberangkatan PM Singapura ke Halim, Momen Penuh Keakraban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/06/337/3228574/menlu_ri-lRnL_large.jpg
PM Modi Balas Kunjungan Prabowo, RI-India Siap Teken Sejumlah MoU
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement