Prabowo Antar Keberangkatan PM Singapura ke Halim, Momen Penuh Keakraban

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengantar keberangkatan Perdana Menteri (PM) Singapura Lawrence Wong menuju Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (6/7/2026).

Hal ini menjadi momen kehangatan hubungan Indonesia dan Singapura yang tidak hanya tercermin dalam rangkaian pertemuan resmi di Istana Merdeka, tetapi juga pada momen perpisahan yang berlangsung penuh keakraban.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Presiden Prabowo dan PM Wong tampak saling berbisik disertai senyum hangat. Sesaat kemudian, keduanya saling berjabat tangan dan berbincang sejenak yang mencerminkan hubungan baik antara kedua pemimpin.

Presiden Prabowo dan PM Wong kemudian berjalan beriringan menuju tangga pesawat, diiringi penghormatan dari pasukan jajar kehormatan yang berbaris di sisi kiri dan kanan. Presiden Prabowo kemudian mengantar langsung PM Wong hingga ke tangga pesawat. Momen tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus penegasan eratnya hubungan bilateral Indonesia dan Singapura yang semakin berkembang.

Turut melepas keberangkatan PM Wong antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Hotmangaradja Pandjaitan, Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, serta Atase Pertahanan Kedutaan Besar Republik Singapura di Republik Indonesia, ME7 Gan Chee Weng Melvin.

Prosesi pelepasan tersebut menjadi penutup rangkaian kunjungan kerja PM Lawrence Wong di Indonesia yang menghasilkan berbagai capaian strategis melalui Leaders’ Retreat Indonesia–Singapura. Lebih dari sekadar seremoni kenegaraan, momen perpisahan itu memperlihatkan eratnya hubungan kedua pemimpin yang diharapkan semakin memperkuat kemitraan Indonesia dan Singapura dalam menjaga stabilitas kawasan, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta memperluas kerja sama di berbagai bidang strategis pada masa mendatang.

(Arief Setyadi )

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