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PM Modi Balas Kunjungan Prabowo, RI-India Siap Teken Sejumlah MoU

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |22:03 WIB
PM Modi Balas Kunjungan Prabowo, RI-India Siap Teken Sejumlah MoU
Menlu RI Sugiono (Foto: Binti M/Okezone)
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JAKARTA - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono mengatakan kunjungan kenegaraan Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi ke Indonesia menjadi momentum untuk mempererat hubungan bilateral kedua negara. Menurutnya, kunjungan tersebut merupakan kunjungan balasan atas lawatan Presiden Prabowo Subianto ke India beberapa waktu lalu.

Hal itu disampaikan Sugiono usai mendampingi Presiden Prabowo menyambut langsung kedatangan PM Modi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (6/7/2026).

Sugiono menjelaskan Prabowo akan menyambut langsung kedatangan Modi pada sore hari. Ia menilai kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan kerja sama strategis Indonesia dan India di berbagai bidang.

“Sore ini juga Presiden menjemput Perdana Menteri India Shri Narendra Modi yang berkunjung melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia sebagai kunjungan balasan dari kunjungan Bapak Presiden yang dilakukan beberapa waktu yang lalu,” kata Sugiono.

Sugiono mengungkapkan, dalam rangkaian kunjungan tersebut kedua negara akan membahas sekaligus menandatangani sejumlah perjanjian dan nota kesepahaman (MoU). Ia menyebut kedekatan personal antara kedua kepala negara turut menjadi modal penting dalam memperkuat hubungan bilateral.

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