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Tragedi 3 Polisi Tewas saat Gerebek Bandar Narkoba di Kalteng, Begini Kronologi Lengkapnya!

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |00:01 WIB
Tragedi 3 Polisi Tewas saat Gerebek Bandar Narkoba di Kalteng, Begini Kronologi Lengkapnya!
Evakuasi Jenazah Polisi yang Tewas saat Gerebek Narkoba
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JAKARTA – Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Brigjen Eko Hadi Santoso mengungkapkan kronologi 3 polisi tewas dalam peristiwa penggerebekan bandar narkoba di Desa Tumbang Kalemei, Kalimantan Tengah, pada Rabu 1 Juli 2026.

Korban tewas adalah Aipda Yudhie Perdana Putra, Bripda Nopandri Ramadhana dan Aiptu Sumaryanto yang jasadnya baru ditemukan di pinggir sungai.

“Awalnya, Satresnarkoba Polres Katingan menindaklanjuti informasi masyarakat mengenai dugaan peredaran sabu di Desa Tumbang Kalemei,” ujar Eko Minggu (7/5/2026).

Eko mengatakan hasil penyelidikan mengarah kepada seorang target operasi berinisial BIO yang diketahui merupakan residivis kasus narkotika. Selanjutnya sebanyak 12 personel diterjunkan dalam operasi tersebut.

Setibanya di lokasi, tim dibagi menjadi dua kelompok dengan titik pertama melakukan penindakan di rumah target, sedangkan tim kedua bersiaga di lokasi lain sebagai unsur pendukung.

"Saat proses penangkapan berlangsung, target berhasil diamankan. Namun situasi berubah ketika beberapa orang di dalam rumah dan warga sekitar melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa parang," ujarnya.

Situasi semakin memanas lantaran massa aksi terus bertambah dan melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam serta senjata api rakitan.

 

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