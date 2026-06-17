Polri Tangkap Jaringan Narkoba Malaysia-Indonesia, Sita 27 Kg Sabu

JAKARTA - Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri membongkar peredaran narkotika jaringan Malaysia–Indonesia di Kabupaten Bengkalis, Riau. Dalam pengungkapan ini, polisi menyita barang bukti sabu sekitar 27 kilogram serta menangkap dua tersangka.

Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, menyebut pengungkapan dilakukan Tim Subdit IV Dittipidnarkoba Bareskrim Polri bersama Bea Cukai Bengkalis dan Kanwil Bea Cukai Pekanbaru, Riau.

“Pengungkapan kasus peredaran narkotika jaringan Malaysia-Indonesia dengan barang bukti yang diduga jenis sabu sebanyak kurang lebih 27 kg oleh Tim Subdit IV Dittipidnarkoba,” kata Eko, Rabu (17/6/2026).

Kasus ini bermula saat tim menerima informasi adanya penyelundupan sabu melalui perairan Bengkalis. Polisi lalu berkoordinasi dengan Bea Cukai dan bergerak ke wilayah perbatasan Malaysia–Indonesia untuk melakukan pemantauan.

Menurut Eko, tim sempat mengejar sebuah speedboat yang dicurigai membawa narkotika. Namun, pelaku melarikan diri setelah kapal merapat ke Pantai Penurun, Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis.

“Tim melihat target speedboat yang sebelumnya sudah diketahui ciri-cirinya. Kemudian, tim melakukan pengejaran tetapi target tidak mau berhenti, kemudian speedboat mengarah ke pantai penurun sampai di pantai penurun Desa Muntai, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, Riau, namun target tersebut berhasil melarikan diri dan tim berhasil mengamankan barang bukti berupa 3 (tiga) tas ransel yang di dalamnya berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 27 kg bruto,” papar Eko.

Dari lokasi pertama, polisi menyita tiga tas ransel berisi 27 bungkus kemasan teh China yang diduga berisi sabu dengan total berat sekitar 27 kilogram bruto. Selain itu, turut diamankan satu unit speedboat dan mesin Yamaha Enduro 75 PK.