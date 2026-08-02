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Pramono: Pelaku Pembuangan Sampah Ilegal di Jakarta Akan Diumumkan ke Publik!

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Minggu, 02 Agustus 2026 |03:10 WIB
Pramono: Pelaku Pembuangan Sampah Ilegal di Jakarta Akan Diumumkan ke Publik!
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pembuangan sampah ilegal, yang menyebabkan penumpukan sampah di sejumlah titik. Sanksi tidak hanya diberikan kepada pelaku perorangan, tetapi juga perusahaan yang terbukti terlibat.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengatakan, pemerintah akan mengumumkan secara terbuka identitas individu maupun perusahaan yang terbukti melakukan pembuangan sampah secara ilegal.

"Di mana pun kalau ada penumpukan sampah yang dilakukan oleh orang yang tidak bertanggung jawab dan biasanya bukan dari Dinas Lingkungan Hidup, maka Pemerintah DKI Jakarta akan mengambil tindakan, dan mengumumkan orang itu atau perusahaan itu," kata Pramono kepada wartawan, Sabtu(1/8/2026).

Pramono menjelaskan, penumpukan sampah di sejumlah lokasi umumnya berasal dari aktivitas pengangkutan sampah milik hotel, restoran, dan kafe. Karena itu, ia meminta para pelaku usaha bertanggung jawab atas pengelolaan limbah yang dihasilkan.

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