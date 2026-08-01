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Pramono Soroti Pagar Tinggi di Mal: Jakarta Butuh Lebih Banyak Pohon

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |13:30 WIB
Pramono Soroti Pagar Tinggi di Mal: Jakarta Butuh Lebih Banyak Pohon
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (foto: Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menilai keberadaan pagar yang terlalu tinggi di pusat perbelanjaan dapat mengganggu kenyamanan. Menurutnya, dibanding memasang pagar tinggi, operator mal lebih baik memperbanyak ruang hijau dengan menanam pohon.

Pramono menegaskan, dirinya tidak bermaksud melarang pemasangan pagar di area pusat perbelanjaan. Namun, ia menilai pagar yang berlebihan justru dapat mengurangi kenyamanan.

"Jadi, untuk larangan itu terus terang memang tidak secara spesifik. Tetapi dengan membuat pagar yang berlebihan, itu mengganggu kenyamanan," ujar Pramono saat ditemui di kawasan Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (1/8/2026).

Menurut Pramono, penataan kota Jakarta harus semakin baik. Karena itu, ia berpandangan pagar di area pusat perbelanjaan tidak perlu dibuat terlalu tinggi.

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