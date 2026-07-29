Keren! Naik MRT Jakarta Kini Mirip di Tokyo dan New York

JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, meluncurkan sistem pembayaran tiket MRT Jakarta menggunakan kartu kredit nirsentuh atau EMV Contactless di Stasiun Bundaran HI, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026). Inovasi ini merupakan yang pertama di Indonesia.

"Hari ini secara resmi sistem pembayaran tiket menggunakan kartu kredit nirkontak atau yang disebut dengan EMV Contactless di MRT Jakarta. Dan ini adalah baru pertama kali yang ada di Indonesia menggunakan kartu kredit, apakah itu Visa atau Mastercard atau nanti yang lainnya bisa dilakukan," kata saat jumpa pers kepada wartawan.

Penerapan sistem pembayaran tersebut merupakan upaya Jakarta agar sejajar seperti Tokyo hingga New York yang telah menerapkan hal serupa. Ia pun meyakini, inovasi tersebut akan menarik bagi wisatawan untuk menggunakan transportasi umum di Ibu Kota.

"Sebagai kota global, Jakarta sekarang ini harus menjadi kota yang sejajar dengan kota-kota yang sudah menerapkan ini, di antaranya adalah Singapura, Tokyo, Shanghai, New York, Kuala Lumpur, Hong Kong, Sydney dan sebagainya," ucap dia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta, lebih dari 2,5 juta wisatawan mancanegara mengunjungi Jakarta sepanjang 2024. Dengan sistem EMV Contactless, wisatawan dapat langsung menggunakan MRT Jakarta tanpa harus membeli kartu perjalanan maupun menukarkan uang untuk mengisi saldo.

"Dengan adanya Visa dan Mastercard ini dan juga bisa menggunakan transportasi nanti bukan hanya MRT, ke depan saya minta untuk LRT, Transjakarta, Transjabodetabek. LRT pun LRT Jakarta maupun LRT yang dibangun oleh pemerintah pusat bisa digunakan," tuturnya.